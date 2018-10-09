Картина поборется за награду в номинации "Лучший иностранный фильм"

Фильм Константина Хабенского "Собибор" вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Заявки на соискание награды в этой номинации подавали 87 стран, говорится в сообщении пресс-службы "Оскара" в понедельник.В лонг-лист также вошли "Спитак" Александра Котта от Армении, "Портрет автора" Флориана Хенкель фон Доннерсмарка от Германии, "Догман" Маттео Гарроне от Италии, "Айка" Сергея Дворцевого от Казахстана, "Рома" Альфонсо Куарона от Мексики, "Холодная война" Павла Павликовского от Польши, "Донбасс" Сергея Лозницы от Украины и другие.О выдвижении "Собибора" на премию американской киноакадемии стало известно в начале сентября. Решение было принято по итогам заседания российского оскаровского комитета.Лента "Собибор" снята по мотивам книги Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие" и рассказывает о том, как в октябре 1943 года заключенные нацистского лагеря "Собибор" во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским поднимают восстание - единственное в истории успешное восстание в лагере смерти.Режиссером фильма выступал Константин Хабенский, он же сыграл главную роль в картине. Также главные роли в картине исполнили Кристофер Ламберт ("Горец", "Смертельная битва"), Михалина Ольшанска ("Матильда"), Филипп Рейнхардт ("Сталинград", "Жених"), Мария Кожевникова ("Батальон") и другие.Церемония вручения "Оскара" в 2019 году состоится 24 февраля, номинанты на премию станут известны 22 января. Тогда станет известно, включат ли американские киноакадемики "Собибор" в шорт-лист претендентов на награду за лучший фильм на иностранном языке.