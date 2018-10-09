В Союзе вкладчиков России отреагировали на распространенную накануне Центробанком информацию о массовом банкротстве заемщиков Югры. Председатель общественной организации Николай Николаев призвал финансовый регулятор решить проблемы пострадавших вкладчиков кредитной организации, а не искать тех, на кого можно возложить вину за крушение банка.

Союзе вкладчиков России отреагировали на распространенную наканунеЦентробанком информацию о массовом банкротстве заемщиков "Югры".Председатель общественной организации Николай Николаев призвалфинансовый регулятор решить проблемы пострадавших вкладчиков кредитнойорганизации, а не искать тех, на кого можно возложить вину за крушениебанка.Пословам Николаева, возможность массового банкротства заемщиков "Югры" небыла секретом. "Многократно публиковались данные из картотекиарбитражного суда, но что еще более важно, в отчетности ЦБ, котораяпоявляется каждые 2 недели, эта информация была отражена уже давно", -в группе "Вконтакте" "Превышенцы банк ЮГРА и пострадавшие юр. лица".Таким образом, в Союзе вкладчиков фактически обвинили Центральный банк в отсутствии мер по предотвращению сложившейся ситуации.Приэтом наблюдатели констатировали, что те, кто взял под контроль "Югру",сами допустили ряд ошибок, вследствие которых у компаний, взявшихкредиты в банке, начались трудности с их погашением. Так, бывшийпредседатель правления "Югры" Дмитрия Шиляев, что до прихода нового руководства просрочка по займам юрлицсоставляла меньше миллиарда рублей. На сегодня кредиторы должны банкуболее 200 миллиардов.Банкирне исключил, что введенная в кредитном учреждении временнаяадминистрация не стала идти навстречу заемщикам. "Стремительноеухудшение кредитного портфеля пришлось на то время, когда в "Югре"распоряжалась временная администрации", – сказал Шиляев в интервью .На этом фоне до сих пор не решена проблема пострадавших от действий Центробанка вкладчиков – так называемых превышенцев.Сумма их депозитов превышала застрахованную (1,4 миллиона рублей).После отзыва лицензии у "Югры" многие из них лишились накопленныхсредств.Николаевпризвал финансовый регулятор принять план санации "Югры". "ЦБ можетбесконечно искать врагов, выдвигать бездоказательные конспирологическиетеории, но мы призываем регулятора выйти из мира иллюзий и помочьпострадавшим вкладчикам, например приняв план санации "Югры" ипредотвратить нанесение ущерба бюджету страны на 200 млрд рублей илирассмотреть инициативу Валерия Гартунга в полном объеме", – цитирует главу союза вкладчиков России .По его словам, есть два возможных пути решения проблемы. Первый – план акционеров, предполагающий возврат денег "превышенцам"в полном объеме при условии возврата лицензии. Второй планпредусматривает компенсации пострадавшим вкладчикам из федеральногобюджета, о чем депутат Валерий Гартунг.Напомним,временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов былавведена в "Югре" в июле 2017 года. а в начале августа у банка былаотозвана лицензия. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал33-е место по размеру активов в банковской системе России. Пострадавшиеот действий ЦБ настаивают на том, что регулятор несколько раз нарушилзаконодательство: в частности, когда отзывал лицензию у "Югры" и вводил вбанке временное управление.