В Буэнос-Айресе спасли застрявшего 20-летнего нетрезвого жителя, голова которого застряла между железнодорожной платформой и поездом. Беднягу освободили при помощи гидравлических инструментов.

В Буэнос-Айресе пассажиры пригородного поезда крепко повздорили и даже немного подрались. Один из них выпрыгнул из поезда на станции, однако споткнулся, упал и застрял головой между вагоном и железнодорожной платформой.Очевидцы задержали отправление поезда, и прибывшие спасатели освободили застрявшего парня — одному из них пришлось спуститься к рельсам и ловить пострадавшего, а другие в это время расширяли пространство между вагоном и платформой при помощи гидравлических инструментов.Пострадавшим оказался 20-летний Хосе Алехандро Центурион, работающий продавцом на улицах города. Врачи были крайне удивлены его состоянием: в больницу его доставили в синяках, царапинах синяки, ушибах и в сильном алкогольном опьянении. Серьезных травм у парня не оказалось.