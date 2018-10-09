Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… Ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди, – говорил Воланд в романе Булгакова Мастер и Маргарита. Именно милосердием можно объяснить пост, который появился на странице Ольги Казаченко.

"Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну, легкомысленны… Ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди", – говорил Воланд в романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Именно милосердием можно объяснить пост, который появился на странице Ольги Казаченко.В своем Instagram она поделилась публикацией подруги, с братом которой случилась беда. В этом сообщении столько боли и столько надежды!"Сегодня такой замечательный день, прекрасная погода, мы живы, здоровы и у нас впереди столько времени, чтобы насладиться этой жизнью сполна, – говорится в послании. – Но у кого-то сейчас все иначе! Мой брат Ринат борется за жизнь, ждет операцию и пока еще не знает, что так необходимые деньги мы не можем собрать. Родители бьются за возможность спасти жизнь ребенку. И я призываю Вас им помочь"."Я знаю, что многие люди сейчас не верят в подобные сборы, и поэтому нам еще сложнее. Мы безумно счастливы, что наши знакомые и друзья доверяют нам, и многие из них уже перечислили деньги на спасение Рината. Надеемся на вашу помощь", – подчеркивается в обращении.Как выяснилось, у парня острый миелоидный лейкоз и на 9 октября была запланирована госпитализация на трансплантацию. Говоря простым языком, у него обнаружена злокачественная опухоль, при которой быстро размножаются измененные белые кровяные клетки. Болезнь проявляется быстрой утомляемостью, повышенной кровоточивостью, одышкой, частыми мелкими повреждениями кожи и инфекционными поражениями. Это острое заболевание распространяется быстро и без лечения приводит к смерти больного за несколько недель. От лейкоза умерли оперная певица Елена Образцова и актриса Стелла Барановская.