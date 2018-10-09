Байкер выехал на перекресток и протаранил автомобиль BMW, водитель которого попытался совершить левый поворот. Момент столкновения, произошедшего в Солнечногорском районе Московской области, попал в объективы нескольких регистраторов.

Регистраторы очевидцев запечатлели момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник, 8 октября, на Пятницком шоссе в деревне Юрлово Солнечногорского района Московской области.Мотоциклист выехал на перекресток и врезался в автомобиль BMW пятой серии, совершавший левый поворот.После столкновения байкер совершил кульбит и упал на асфальт. Характер и степень тяжести травм, полученных водителем двухколесного транспортного средства, пока не уточняется.