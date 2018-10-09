Столкнулись и снесли светофор. 8 октября около 7 часов вечера в городе Муроме на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьская столкнулись две легковушки.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-10-2018-stolknulis-i-snesli-svetofor.html" target="_blank">Столкнулись и снесли светофор</a> - Столкнулись и снесли светофор. 8 октября около 7 часов вечера в городе Муроме на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьская столкнулись две легковушки.
[url=http://33live.ru/novosti/09-10-2018-stolknulis-i-snesli-svetofor.html]Столкнулись и снесли светофор[/url] - Столкнулись и снесли светофор. 8 октября около 7 часов вечера в городе Муроме на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьская столкнулись две легковушки.