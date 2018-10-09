Столкнулись и снесли светофор. 8 октября около 7 часов вечера в городе Муроме на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьская столкнулись две легковушки.

Столкнулись и "снесли" светофор. 8 октября около 7 часов вечера в городе Муроме на перекрёстке улиц Ленина и Октябрьская столкнулись две легковушки. По предварительной информации УМВД, 28-летний водитель "Киа Рио" выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где в него врезался "Форд Фокус". Машина ехала на зеленый свет. За рулём "Форда" находился 26-летний водитель. На фотографиях видно, что после столкновения автомобили задели и столб со светофором. В результате ДТП пострадали оба водителя. Один из них был госпитализирован, другому оказано амбулаторное лечение на месте.