Несколько дней назад москвичи обратили внимание на странные синие огни над Москвой. Некоторым удалось их снять на видео, кадры появились в Сети и породили слухи о том, что будто бы над столицей кружат НЛО. Астрономы же объяснили впечатлительным москвичам это явление вполне прозаическими причинами.

Несколько дней назад москвичи обратили внимание на странные синие огни над Москвой. Некоторым удалось их снять на видео, кадры появились в Сети и породили слухи о том, что будто бы над столицей кружат НЛО.В частности, пользователи обратили внимание на то, что несколько неподвижных объектов как бы сгруппировались в треугольник, а четыре светящихся шара проносятся мимо него по прямой траектории.Правда, объяснение этому явлению оказалось вполне прозаическое. Как объяснил РИА Новости директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало, эти движущиеся синие огни в небе над Москвой возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков.Он пояснил, что оптических явлений в атмосфере немало."Предположим, внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света", — пояснил астроном.