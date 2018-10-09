Опознаны тела всех 13 погибших в ДТП автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit в Тверской области. Авария унесла жизнь предполагаемого виновника ДТП - водителя микроавтобуса, выехавшего на встречную полосу.

Опознаны тела всех 13 погибших в ДТП автобуса ЛиАЗ и микроавтобуса Ford Transit в Тверской области. Авария унесла жизнь предполагаемого виновника ДТП — водителя микроавтобуса, выехавшего на встречную полосу. Тела погибших были доставлены с места аварии в тверскую четвертую городскую больницу скорой медицинской помощи.Еще три человека с места аварии были госпитализированы: это пассажирка и водитель автобуса ЛиАЗ и один пассажир микроавтобуса, сообщает РИА Новости. Состояние 48-летнего водителя автобуса и 19-летнего студента стабильно тяжелое. Они в сознании, ухудшения самочувствия у них нет. Молодого человека ждет еще одна операция, после которой он может быть переведен в травматологию. У 64-летней женщины состояние средней тяжести. Она переведена в отделение нейрохирургии.Родным погибших выделят материальную помощь из резервного фонда губернатора Тверской области в размере 200 тысяч рублей каждой семье. По 100 тысяч рублей получат пострадавшие в аварии. Кроме того, родственники погибших получат страховые выплаты.Церемонии прощания с погибшими в аварии у поселка Некрасово пройдут в разные дни. В Тверской области объявлен двухдневный траур в связи с ДТП.