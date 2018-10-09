Один человек погиб и еще один тяжело ранен в результате стрельбы в одном из баров Тулузы на юге Франции. По сообщению местной газеты La Depeche du Midi, убит мужчина 35 лет, 30-летний мужчина серьезно ранен, а третья жертва - женщина - находится в больнице.

Один человек погиб и еще один тяжело ранен в результате стрельбы в одном из баров Тулузы на юге Франции. По сообщению местной газеты La Depeche du Midi, убит мужчина 35 лет, 30-летний мужчина серьезно ранен, а третья жертва — женщина — находится в больнице.По словам одного из свидетелей, он услышал выстрелы, подошел к окну и увидел, как двое парней скрылись на мотоцикле. Прямо перед стрельбой у бара было тихо, затем, услышав выстрелы, люди начали собираться, чтобы узнать подробности. После прибытия полиции и скорой помощи зевак с места происшествия удалили, установив периметр безопасности.На месте происшествия находится зампрокурора Алис Шометон, к проведению расследования привлечена судебная полиция. Бар расположен рядом с новым боксерским клубом Boxoum, открытым недавно тулузским боксером Софьяном Умиа — чемпионом мира 2017 года. Спортсмена в момент стрельбы в клубе не было, и сам Boxoum был закрыт.ALERTE — Fusillade dans un bar de #Toulouse. Au moins 1 mort et un blessé très grave (La Dépêche). pic.twitter.com/pD4sVm9zrs— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 8 октября 2018 г.