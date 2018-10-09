Последнее время Дана Борисова поражает публикую своей откровенностью. То расскажет на всю страну о пристрастиях к наркотикам, то поделится воспоминаниям о продаже своей любви состоятельным мужчинам. Где правда, а где вымысел уже непонятно. Иногда кажется, что телеведущая рассказывает истории по сценарию – лишь бы платили за участие в ток-шоу. Как живет звезда 90-х теперь, и как сложится ее судьба после всех этих грязных скандалов – разбирались Dni.Ru.

Последнее время Дана Борисова поражает публикую своей откровенностью. То расскажет на всю страну о пристрастиях к наркотикам, то поделится воспоминаниям о продаже своей любви состоятельным мужчинам. Где правда, а где вымысел уже непонятно. Иногда кажется, что телеведущая рассказывает истории по сценарию – лишь бы платили за участие в ток-шоу. Как живет звезда 90-х теперь, и как сложится ее судьба после всех этих грязных скандалов – разбирались Dni.Ru."Дана прошла сложный жизненныйпуть, в котором было все: и взлеты, и падения, и много радости, и много слез.Сейчас Борисова утверждает, что встала на путь истинный, но с ее характеромтворятся невыносимые вещи. Она уже давно не миленькая девушка. У нее отсутствуетинтерес к мужчинам. Дане нужны только деньги", – сделала расклад по просьбе Dni.Ru .Избавиться от своей пагубной зависимостителеведущая не сможет, уверена гадалка. Еще Дане стоит быть осторожной с экспериментами надсобственной внешностью. В погоне за красотой есть опасность потерятьчеловеческий облик."Дане неплохо было бы остановитьсяи посмотреть вокруг. Но сосредоточиться у нее не выходит. Борисова стараетсядогнать свою славу, вернуться в прошлое. Уже через несколько лет я не вижу сней рядом никого. Она проведет остаток жизни в полном одиночестве. Вроде бы симпатичнаяженщина, но мужчины вообще не смотрят в ее сторону. От Даны ушлиудача и любовь. По-хорошему, телеведущей нужно перестать гнаться за деньгами и простопостараться найти себе мужчину по душе", – посоветовала ясновидящая.Напоим, ранее Дана Борисова пришла на программу "Звезды сошлись!" на телеканале НТВ, где призналась в том, что проводила время с богатыми мужчинами за деньги. По ее словам, платили ей десятки тысяч долларов. Впрочем, просыпаться с незнакомцев в постели, вспомнила ведущая, было "мерзко".Тень прошлого, как рассказала сама Борисова, не оставила ее, и неприличные предложения продолжили поступать. Один из потенциальных клиентов передал свое сообщение и ценник (150 тысяч за ночь) через дочь ведущей в соцсетях.