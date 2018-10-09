Одна из самых популярных модных тенденций этого сезона — крупные логотипы брендов на одежде и обуви. Время, когда надпись с названием бренда поперек футболки или кепки считалась моветоном и

Одна из самых популярных модных тенденций этого сезона — крупные логотипы брендов на одежде и обуви. Время, когда надпись с названием бренда поперек футболки или кепки считалась моветоном и однозначно свидетельствовала о том, что перед вами подделка, прошли.