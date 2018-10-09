Мы привыкли видеть балерину стройной аки лань. Ей 42 года, но на многочисленных фотографиях она кажется моложе. Да вот незадача: это отретушированные кадры, где было стерто все лишние, чтобы не шокировать публику.

Мы привыкли видеть балерину стройной аки лань. Ей 42 года, но на многочисленных фотографиях она кажется моложе. Да вот незадача: это отретушированные кадры, где было стерто все лишние, чтобы не шокировать публику.В "Экспресс-газете" появилась шокирующая фотография Насти Волочковой со спины, сделанная недавно на ее "благотворительном концерте" для детей. И она красноречиво говорит, как на самом деле выглядит балерина. Густо украшенная наколками спина танцовщицы (тут и буддисткий храм, и корона, и молитвы от сглаза, набитые в качестве оберега по совету некоего тайского монаха) больше похожа на спину отмотавшей несколько сроков уголовницы.Но главное даже не многочисленные татуировки, а аморфная, оплывшая фигура Насти. Через прозрачное обтягивающее платье отчетливо видны объемные бока. Да и вся заплывшая жиром артистка выглядит дешево и неприглядно, словно вышедшая в тираж нимфа.При этом Волочкова всегда подчеркивает, что ведет здоровый образ жизни – ест только салатные листья да отварное мясо, регулярно ходит в баню и бассейн,не смешивает белки с углеводами, от сахара отказалась еще в детстве. Откуда же тогда взялись вываливающиеся бока? И как она с такой фигурой занимается балетом?!Напомним, когда в 2003 году балерину попросили из Большого театра, его директор Анатолий Иксанов выступил с заявлением, что Настя, мол, слишком толстая и должна похудеть. "Она – единственная из ведущих солисток, кто в такой физической форме! Будущее Большого явно составят такие, как Захарова, Александрова, Лунькина. А строить перспективы в зависимости от того, похудеет Настя Волочкова или нет, я не могу", – заверил директор. Артисты отказывались танцевать с Настей в спектаклях, потому что ее поднять уже тогда никто не мог – каждая поддержка становилась травмоопасной.