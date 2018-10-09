Пытался замести следы убийства? В Гусь-Хрустальном будут судить 37-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, угоне транспортного средства, краже и уничтожении чужого имущества.

Пытался замести следы убийства? В Гусь-Хрустальном будут судить 37-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в убийстве, угоне транспортного средства, краже и уничтожении чужого имущества. По версии следствия, в январе этого года в деревне Вырытово Гусь-Хрустального района мужчина из-за личного конфликта убил пожилого мужчину, а потом толкнул его жену. Та в результате тоже скончалась. После этого убийца отправился в Гусь-Хрустальный, а когда вернулся, начал "хозяйничать" в доме пенсионеров: забрал сумку с документами и банковской картой, мобильные телефоны, а также угнал автомобиль потерпевшего и пользовался им более 2 недель. Средства с карты мужчина ежедневно обналичивал, в целом похитив около 280 тысяч рублей.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Сам уроженец Адыгеи, и там у него бизнес супруги, индивидуальное предпринимательство было открыто. Хладнокровно распоряжался деньгами, украденным имуществом: он погасил штрафы и пени, которые были начислены налоговыми органами Адыгеи за неуплату налогов по предпринимательской деятельностью супруги. И хватало у него - даже не знаю, как это назвать - внутренней силы, или извращением это назвать, он умело имитировал, что потерпевшие пенсионер и его жена живы".Мужчина отвечал на звонки, посылал смс, топил в доме убитых печь и даже вводил в заблуждение других соседей, подражая голосу хозяев. Только в начале февраля тело убитого пенсионера он вывез в лес на границе с Рязанской областью. Автомобиль поставил в гараж, затопил в доме печь и устроил пожар. С момента пожара, на котором обнаружили останки человека, и установления личности погибшего, обнаруженного в лесу, полиции и Следкому пришлось немало потрудиться, чтобы распутать эту историю. По делу допросили 30 свидетелей, провели 15 различных экспертиз и в итоге факты указали на возможного виновника трагедии. В целом, утраченное имущество пенсионеров с учётом похищенных денег следствие оценило в сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. 30 мая мужчину задержали, а затем заключили под стражу, на его личное имущество наложен арест.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Мне кажется, он рассчитывал, что этот клубок никогда не распутают. Сейчас уголовное дело уже передано в суд, по нему прокурор утвердил обвинительное заключение. Наиболее тяжкое наказание, конечно, по статье 105 убийство, это до 15 лет лишения свободы".