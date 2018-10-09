Как стало известно накануне, Сергей Шнуров удалил все публикации из своего аккаунта в Instagram, на который было подписано почти четыре миллиона человек. Проведя собственное расследование и сопоставив ряд фактов, редакция Dni.Ru предположила, что таким образом популярный исполнитель может пытаться уйти от проблем с налоговыми органами.
Как стало известно накануне, Сергей Шнуров удалил все публикации из своего аккаунта в Instagram, на который было подписано почти четыре миллиона человек. Проведя собственное расследование и сопоставив ряд фактов, редакция Dni.Ru предположила, что таким образом популярный исполнитель может пытаться уйти от проблем с налоговыми органами.
Один
из действенных способов привлечения внимания к той или иной проблеме – указание
на нее в связи с действиями публичного лица. Этот механизм хорошо известен и
активно используется как рекламистами, так и борцами за соблюдение законности.
В
поисках причин, которые могли бы сподвигнуть Сергея Шнурова на удаление всех
публикаций из его мега-популярного аккаунта в социальной сети Instagram, мы не
могли не вспомнить о работающем подобными методами общественном деятеле
Александре Хаминском. Тем более, что в своем недавнем
интервью одному из популярных интернет-порталов он заявил, что
воспитание уважения к закону возможно только на примерах известных личностей.
На
наш прямой вопрос, имеет ли он
какое-либо отношение к возможной проверке концертной деятельности Сергея
Шнурова, по аналогии с ситуацией вокруг имен оскандалившейся с
антироссийскими высказываниями , Валерия Меладзе, выступающего в
ресторанах, нарушающих закон, а также , Александр
Михайлович ответил следующее:
– Да, я оказываю правоохранительным и контрольно-надзорным органам содействие в
выявлении неплательщиков налогов и нарушителей закона. И именно на примерах
людей, о которых все знают и все говорят, показывать системные правонарушения и
методы противодействия им наиболее эффективно.
Только давайте не будем все
валить в одну кучу. Тимати и Егор Крид организовали несанкционированное
массовое мероприятие, создали риски жизни и здоровью граждан, вели себя при
этом крайне вызывающе и понесли, в результате, ответственность. Что касается
участия Валерия Меладзе в незаконных уличных концертах, как это было в Bamboo баре 27 июля, по данному факту в настоящее
время ОМВД по району Пресненский идет проверка, о чем я был письменно
проинформирован. А что касается Лаймы Вайкуле, то, как выяснилось в ходе проверки,
проведенной непосредственно Министерством внутренних дел, перед российским
миграционным законодательством она совершенно чиста. А оценка выданных на
публику невзвешенных слов не входит в сферу компетенций правоохранителей.
– Подняв
упоминания в СМИ сочетания вашего имени со звездами отечественного и мирового
шоу-бизнеса, мы нашли материал, в котором говорится о том, что Шнуров, якобы, поет
в ресторанах за 120 тысяч евро "мимо кассы". То,
что он сейчас удалил свой Instagram-аккаунт,
связано с какими-то налоговыми проверками его деятельности?
–
Неучтенные наличные средства, скрываемые ресторанами и клубами, что выясняется
в ходе проверок их деятельности, часто идут именно на оплату выступлений звезд
российской эстрады без заключения каких-либо договоров, уплаты налогов и
сопряжен со многими другими нарушениями закона. Диапазон гонорара при этом, как
вы понимаете, очень широк. Да, Сергей Владимирович "засветился" с выступлениями
на куда большем числе мероприятий, чем позволяет лимит в 120 миллионов рублей,
установленный для микропредприятий, .
Согласно ст. 346.12 Налогового кодекса России в 2018 году этот предел – 150
миллионов рублей. У нас же отработан четкий механизм подтверждения событий, имевших
место – например, концертов, выступлений на корпоративах и частных
мероприятиях. В том числе мы можем устанавливать их участников, поставщиков
различных услуг и прочих свидетелей, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, в частности, сети интернет и социальных сетей. Instagram же
позволяет фиксировать данные геотегов, фото– и видео-доказательства. Кстати, только
по одному выступлению Валерия Меладзе доказательная база составила 52 страницы
подобных электронных документов. Однако в случае, если Сергей Владимирович
решил быстро подчистить информацию, дающую возможность судить о его реальных, в
противовес задекларированным, доходах, это вряд ли сработает. Нельзя ведь обязать
других пользователей стереть существующие и впредь не "подсвечивать" те или
иные данные о его выступлениях!