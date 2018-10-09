Как стало известно накануне, Сергей Шнуров удалил все публикации из своего аккаунта в Instagram, на который было подписано почти четыре миллиона человек. Проведя собственное расследование и сопоставив ряд фактов, редакция Dni.Ru предположила, что таким образом популярный исполнитель может пытаться уйти от проблем с налоговыми органами.

Как стало известно накануне, Сергей Шнуров удалил все публикации из своего аккаунта в Instagram, на который было подписано почти четыре миллиона человек. Проведя собственное расследование и сопоставив ряд фактов, редакция Dni.Ru предположила, что таким образом популярный исполнитель может пытаться уйти от проблем с налоговыми органами.Одиниз действенных способов привлечения внимания к той или иной проблеме – указаниена нее в связи с действиями публичного лица. Этот механизм хорошо известен иактивно используется как рекламистами, так и борцами за соблюдение законности.поисках причин, которые могли бы сподвигнуть Сергея Шнурова на удаление всехпубликаций из его мега-популярного аккаунта в социальной сети Instagram, мы немогли не вспомнить о работающем подобными методами общественном деятелеАлександре Хаминском. Тем более, что в своем недавнеминтервью одному из популярных интернет-порталов он заявил, чтовоспитание уважения к закону возможно только на примерах известных личностей.Нанаш прямой вопрос, имеет ли онкакое-либо отношение к возможной проверке концертной деятельности СергеяШнурова, по аналогии с ситуацией вокруг имен оскандалившейся сантироссийскими высказываниями , Валерия Меладзе, выступающего вресторанах, нарушающих закон, а также , АлександрМихайлович ответил следующее:– Да, я оказываю правоохранительным и контрольно-надзорным органам содействие ввыявлении неплательщиков налогов и нарушителей закона. И именно на примерахлюдей, о которых все знают и все говорят, показывать системные правонарушения иметоды противодействия им наиболее эффективно.Только давайте не будем всевалить в одну кучу. Тимати и Егор Крид организовали несанкционированноемассовое мероприятие, создали риски жизни и здоровью граждан, вели себя приэтом крайне вызывающе и понесли, в результате, ответственность. Что касаетсяучастия Валерия Меладзе в незаконных уличных концертах, как это было в Bamboo баре 27 июля, по данному факту в настоящеевремя ОМВД по району Пресненский идет проверка, о чем я был письменнопроинформирован. А что касается Лаймы Вайкуле, то, как выяснилось в ходе проверки,проведенной непосредственно Министерством внутренних дел, перед российскиммиграционным законодательством она совершенно чиста. А оценка выданных напублику невзвешенных слов не входит в сферу компетенций правоохранителей.– Поднявупоминания в СМИ сочетания вашего имени со звездами отечественного и мировогошоу-бизнеса, мы нашли материал, в котором говорится о том, что Шнуров, якобы, поетв ресторанах за 120 тысяч евро "мимо кассы". То,что он сейчас удалил свой Instagram-аккаунт,связано с какими-то налоговыми проверками его деятельности?Неучтенные наличные средства, скрываемые ресторанами и клубами, что выясняетсяв ходе проверок их деятельности, часто идут именно на оплату выступлений звездроссийской эстрады без заключения каких-либо договоров, уплаты налогов исопряжен со многими другими нарушениями закона. Диапазон гонорара при этом, каквы понимаете, очень широк. Да, Сергей Владимирович "засветился" с выступлениямина куда большем числе мероприятий, чем позволяет лимит в 120 миллионов рублей,установленный для микропредприятий, .Согласно ст. 346.12 Налогового кодекса России в 2018 году этот предел – 150миллионов рублей. У нас же отработан четкий механизм подтверждения событий, имевшихместо – например, концертов, выступлений на корпоративах и частныхмероприятиях. В том числе мы можем устанавливать их участников, поставщиковразличных услуг и прочих свидетелей, в том числе с использованием информационно-коммуникационныхтехнологий, в частности, сети интернет и социальных сетей. Instagram жепозволяет фиксировать данные геотегов, фото– и видео-доказательства. Кстати, толькопо одному выступлению Валерия Меладзе доказательная база составила 52 страницыподобных электронных документов. Однако в случае, если Сергей Владимировичрешил быстро подчистить информацию, дающую возможность судить о его реальных, впротивовес задекларированным, доходах, это вряд ли сработает. Нельзя ведь обязатьдругих пользователей стереть существующие и впредь не "подсвечивать" те илииные данные о его выступлениях!