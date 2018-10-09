В
Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окружении
главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины
Александра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовые
суда, следующие в Азовское море через Керченский пролив.
В
Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окружении
главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины
Александра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовые
суда, следующие в Азовское море через Керченский пролив.
Такое
мнение высказал редактор одного из украинских пропагандистских
интернет-изданий Юрий Бутусов. По его словам, грузовые суда должны
сопровождаться боевыми катерами и кораблями. Силы для этого у Незалежной имеются, заявил журналист.
В
случае реализации такого сценария Россия будет остерегаться
останавливать суда, следующие в украинские порты на Азовском море.
"Любой враждебный шаг против военных судов – конфликт, ответственность
за который лежит на России", – добавил Бутусов.
Незалежная
то и дело жалуется, что Россия развернула настоящую охоту за
украинскими грузовыми судами, чуть ли не каждый день задерживая
очередной корабль. Однако в Киеве почему-то не упоминают, что на жесткие
меры Москва пошла после рейдерского захвата Украиной крымского траулера
"Норд".
Не
было бы этого инцидента – не было бы и задержаний судов под желто-синим
флагов. Но сидящие в Киеве люди признавать свои ошибки отказываются. И
уж тем более не хотят расплачиваться за собственные наглость и
безрассудство.
Для
противодействия "российской агрессии" на Азове Украина объявила о
создании военно-морской базы в регионе, которая, кстати говоря, будет
располагаться неподалеку от Крымского моста. В Киеве уже грозились
нанести удар по новой трассе.
Появление базы украинских ВМС в регионе -
еще один фактор давления на мост через Керченский пролив. Вряд ли Киев откажется от соблазна устроить там очередную гнусную провокацию.
Сдерживать Россию на Азове Украина собирается
бронированными катерами "Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми
автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и
гранатометами.
Пока
на новую базу доставили одно такое судно. До конца года Украина
намерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создать
полноценную военно-морскую базу.