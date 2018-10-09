В Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окружении главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовые суда, следующие в Азовское море через Керченский пролив.

Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окруженииглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) УкраиныАлександра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовыесуда, следующие в Азовское море через Керченский пролив.Такоемнение высказал редактор одного из украинских пропагандистскихинтернет-изданий Юрий Бутусов. По его словам, грузовые суда должнысопровождаться боевыми катерами и кораблями. Силы для этого у Незалежной имеются, заявил журналист.случае реализации такого сценария Россия будет остерегатьсяостанавливать суда, следующие в украинские порты на Азовском море."Любой враждебный шаг против военных судов – конфликт, ответственностьза который лежит на России", – добавил Бутусов.Незалежнаято и дело жалуется, что Россия развернула настоящую охоту заукраинскими грузовыми судами, чуть ли не каждый день задерживаяочередной корабль. Однако в Киеве почему-то не упоминают, что на жесткиемеры Москва пошла после рейдерского захвата Украиной крымского траулера"Норд".Небыло бы этого инцидента – не было бы и задержаний судов под желто-синимфлагов. Но сидящие в Киеве люди признавать свои ошибки отказываются. Иуж тем более не хотят расплачиваться за собственные наглость ибезрассудство.Дляпротиводействия "российской агрессии" на Азове Украина объявила осоздании военно-морской базы в регионе, которая, кстати говоря, будетрасполагаться неподалеку от Крымского моста. В Киеве уже грозилисьнанести удар по новой трассе.Появление базы украинских ВМС в регионе -еще один фактор давления на мост через Керченский пролив. Вряд ли Киев откажется от соблазна устроить там очередную гнусную провокацию.Сдерживать Россию на Азове Украина собираетсябронированными катерами "Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровымиавтоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами игранатометами.Покана новую базу доставили одно такое судно. До конца года Украинанамерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создатьполноценную военно-морскую базу.