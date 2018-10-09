Украинский депутат устроил скандал в зале заседаний ПАСЕ. Алексей
Гончаренко надел резиновые перчатки в знак протеста возможного возвращения
российской делегации.
Украинский депутат устроил скандал в зале заседаний ПАСЕ. Алексей
Гончаренко надел резиновые перчатки в знак протеста возможного возвращения
российской делегации.
Нардепу так не
понравилось обсуждение доклада с предложениями о полномочиях национальных
делегаций, что он решил устроить спектакль в зале заседаний. Заявив, что он боится россиян и их "Новичка",
Гончаренок надел зеленые резиновые перчатки, в которых обычно моют туалеты.
Председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы
Лилиан Мори Паскье пришлось делать замечание политику. Гончаренко напомнили,
что ПАСЕ это не театральные подмостки и использовать реквизит для переодеваний здесь
вовсе не обязательно.
В Сети сразу же высмеяли защитный костюм депутата Рады от российской
атаки. Кто-то предположил, что Гончаренко прибыл в Европу как раз для мыться
сортиров.
"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было
под цвет галстука подобрать", – дал совет Гончаренко пользователь @Wlastka. "А
вантуз где? Непорядок…", – упрекнул депутата
@iamsimplytroll.
Напомним,
что недавно с президентом Украины произошел казус в здании ООН в Нью-Йорке.
Петр Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея Лаврова. Глава
Незалежной широкой походкой шел на мероприятие высокого уровня "Действия в
поддержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении,
отведенном под переговоры главы МИД России.
Войдя
в предбанник, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он находится на
российской территории, покинул помещение. Сергей Лавров прокомментировал
появление лидера Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, с
туалетом перепутал".