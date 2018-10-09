Украинский депутат устроил скандал в зале заседаний ПАСЕ. Алексей Гончаренко надел резиновые перчатки в знак протеста возможного возвращения российской делегации.

Украинский депутат устроил скандал в зале заседаний ПАСЕ. АлексейГончаренко надел резиновые перчатки в знак протеста возможного возвращенияроссийской делегации.Нардепу так непонравилось обсуждение доклада с предложениями о полномочиях национальныхделегаций, что он решил устроить спектакль в зале заседаний. Заявив, что он боится россиян и их "Новичка",Гончаренок надел зеленые резиновые перчатки, в которых обычно моют туалеты.Председателю Парламентской ассамблеи Совета ЕвропыЛилиан Мори Паскье пришлось делать замечание политику. Гончаренко напомнили,что ПАСЕ это не театральные подмостки и использовать реквизит для переодеваний здесьвовсе не обязательно.В Сети сразу же высмеяли защитный костюм депутата Рады от российскойатаки. Кто-то предположил, что Гончаренко прибыл в Европу как раз для мытьсясортиров."Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо былопод цвет галстука подобрать", – дал совет Гончаренко пользователь @Wlastka. "Авантуз где? Непорядок…", – упрекнул депутата@iamsimplytroll.Напомним,что недавно с президентом Украины произошел казус в здании ООН в Нью-Йорке.Петр Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Сергея Лаврова. ГлаваНезалежной широкой походкой шел на мероприятие высокого уровня "Действия вподдержку миротворчества". Однако перепутал дверь и оказался в помещении,отведенном под переговоры главы МИД России.Войдяв предбанник, господин Порошенко огляделся и, осознав, что он находится нароссийской территории, покинул помещение. Сергей Лавров прокомментировалпоявление лидера Незалежной коротко и, как всегда, с юмором: "Наверное, стуалетом перепутал".