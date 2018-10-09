ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Беляндинова Ильи Викторовича, 18.06.2002 года рождения...

ОМВД России по району Зябликово устанавливает местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Беляндинова Ильи Викторовича, 18.06.2002 года рождения, жителя г. Москвы, который 07 октября 2018 года ушел из дома на улице Мусы Джалиля и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-17 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, худощавого телосложения.Был одет: куртка синего цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, кроссовки «Адидас».Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22