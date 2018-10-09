Соучастники осуществляли переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, взимая за эти операции комиссионные проценты...
«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконных банковских операций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ, в период с января 2015 по июль 2016 года на территории г. Москвы соучастники осуществляли переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За совершение данных операций фигуранты взимали комиссионные проценты от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц.
Доход от противоправной деятельности обвиняемых составил свыше 239 млн рублей.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 5 граждан. В настоящее материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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