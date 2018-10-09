Соучастники осуществляли переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, взимая за эти операции комиссионные проценты...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в осуществлении незаконных банковских операций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ, в период с января 2015 по июль 2016 года на территории г. Москвы соучастники осуществляли переводы, инкассацию, выдачу денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За совершение данных операций фигуранты взимали комиссионные проценты от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных юридических лиц.Доход от противоправной деятельности обвиняемых составил свыше 239 млн рублей.В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 5 граждан. В настоящее материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28