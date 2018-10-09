Котел судна Baltic Pear взорвался в Большом порту Санкт-Петербурга утром во вторник. Пожар удалось потушить своими силами.

Котел судна Baltic Pear взорвался в Большом порту Санкт-Петербурга утром во вторник. Пожар удалось потушить своими силами.Во время заправки топливом судна Baltic Pear на бункеровщике "Кейла" произошел взрыв котла и возгорание фальштрубы, передает . К счастью, членам экипажа удалось быстро потушить пожар, и помощь МЧС не понадобилась. Разлива топлива не произошло. В результате инцидента никто не пострадалБункеровщик был позднее отбуксирован от судна, и капитан доложил о произошедшем руководству. На место были отправлены инспекторы, которые теперь будут заниматься расследованием причин инцидента.Известно, что судно Baltic Pearl было построено в 1991 году и прибыло из Эквадора в Санкт-Петербург 6 октября. Бункеровщик "Кейла" принадлежит эстонской компании Bominflot Estonia.