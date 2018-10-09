В течение месяца участковые всех районов области проводили встречи с гражданами, вручали памятки, информировали население о способах защиты от противоправных посягательств.

В период с 3 по 30 сентября на территории Владимирской области проводились оперативно-профилактические мероприятия под наименованием «Ваш участковый уполномоченный полиции».В течение месяца участковыми уполномоченными полиции было проведено более 1200 сходов-встреч с населением, на которых, в том числе, до присутствующих была доведена информация о наиболее распространенных способах совершения мошенничеств и имущественных преступлений, а также способах защиты от них.В рамках мероприятий сотрудники полиции по месту жительства посетили более 25 000 граждан престарелого возраста, чаще других попадающихся на уловки мошенников. Участковые провели профилактические беседы и вручили памятки.В ходе профилактических мероприятий полицейские обновили и дополнили информационные стенды в подъездах многоквартирных домов и в местах нахождения банкоматов и терминалов экспресс-оплаты, разместив более 6000 памяток для граждан с информацией о способах защиты своего имущества.Подобные мероприятия будут продолжены и в будущем.