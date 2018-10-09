В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен практический обучающий семинар для сотрудников полиции...

В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен практический обучающий семинар для сотрудников полиции.В мероприятии приняли участие врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Евсеев, начальник 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Екатерина Чистякова, сотрудники 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве и сотрудники ОНК УВД по АО.Цель мероприятия – повышение эффективности проводимой профилактической антинаркотической работы и совершенствования навыков проведения разноформатных мероприятий по первичной профилактике наркомании.В рамках обучающего семинара «Организация профилактической антинаркотической работы среди детей и молодежи» обсуждались вопросы, касающиеся подведения промежуточных итогов оперативно-служебной деятельности по линии профилактики наркомании за 9 месяцев 2018 года.Часть семинара прошла в интерактивном формате брейн-ринга «Ценность жизни», посвященном профилактике наркомании, табакокоурения, алкоголизма.Полицейские разделились на две команды, каждая из которой выбрала капитана, название и девиз. Участники викторины отвечали на вопросы антинаркотической тематики, а среди капитанов команд проведен блиц-опрос, связанный с медицинскими и правовыми последствиями употребления наркотических средств и психотропных веществ, табака и алкоголя. После подсчета оценочных баллов жюри выбрало команду-победителя.В завершении мероприятия врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Евсеев отметил, что в дальнейшем запланировано проведение и других практических семинаров, где сотрудники полиции будут обмениваться опытом профилактической работы для дальнейшего использования полученных знаний в служебной деятельности.УНК ГУ МВД России по г. Москве