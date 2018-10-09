В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен практический обучающий семинар для сотрудников полиции...
В здании УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен практический обучающий семинар для сотрудников полиции.
В мероприятии приняли участие врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Евсеев, начальник 4 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Екатерина Чистякова, сотрудники 4 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г. Москве и сотрудники ОНК УВД по АО.
Цель мероприятия – повышение эффективности проводимой профилактической антинаркотической работы и совершенствования навыков проведения разноформатных мероприятий по первичной профилактике наркомании.
В рамках обучающего семинара «Организация профилактической антинаркотической работы среди детей и молодежи» обсуждались вопросы, касающиеся подведения промежуточных итогов оперативно-служебной деятельности по линии профилактики наркомании за 9 месяцев 2018 года.
Часть семинара прошла в интерактивном формате брейн-ринга «Ценность жизни», посвященном профилактике наркомании, табакокоурения, алкоголизма.
Полицейские разделились на две команды, каждая из которой выбрала капитана, название и девиз. Участники викторины отвечали на вопросы антинаркотической тематики, а среди капитанов команд проведен блиц-опрос, связанный с медицинскими и правовыми последствиями употребления наркотических средств и психотропных веществ, табака и алкоголя. После подсчета оценочных баллов жюри выбрало команду-победителя.
В завершении мероприятия врио заместителя начальника УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Евсеев отметил, что в дальнейшем запланировано проведение и других практических семинаров, где сотрудники полиции будут обмениваться опытом профилактической работы для дальнейшего использования полученных знаний в служебной деятельности.
УНК ГУ МВД России по г. Москве