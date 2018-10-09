В православии существует предание о беседе преподобного Макария Великого, жившего в IV веке, с ангелом. В нем сказано, что до 3-го дня душа после смерти пребывает на земле, с 3-го по 9-й она находится в раю, с 9-го по 40-й в аду. Ну а на 40-й день определяется участь души человека: попадет он в рай или в ад. Поэтому эта дата считается особенно важной, в это время обязательно нужно совершить молитву и поминовение усопшего. Похоронившая мужа-еврея Нелли Кобзон не стала далеко отходить от христианской традиции.

В православии существует предание о беседе преподобного Макария Великого, жившего в IV веке, с ангелом. В нем сказано, что до 3-го дня душа после смерти пребывает на земле, с 3-го по 9-й она находится в раю, с 9-го по 40-й в аду. Ну а на 40-й день определяется участь души человека: попадет он в рай или в ад. Поэтому эта дата считается особенно важной, в это время обязательно нужно совершить молитву и поминовение усопшего. Похоронившая мужа-еврея Нелли Кобзон не стала далеко отходить от христианской традиции.Утром 8 октября поклонники Иосифа Давыдовича несли роскошные букеты, дорогие корзины и огромные венки на иудейскую часть Востряковского кладбища столицу, где 2 сентября возле матери и был похоронен певец. Почтить его память пришли космонавт Валентина Терешкова, композитор Александра Пахмутова, диктор Владимир Березин, певцы Полад Бюльбюль-оглы и Зара. На инвалидной коляске привезли даже парализованного после инсульта дизайнера Бориса Краснова. У каждого из них есть что-то личное, связанное с покойным.Но про это они предпочли говорить (а многие и петь) не на кладбище, а в роскошном банкетом зале Triumph Event Hall на 600 персон, что на западе столицы. В разное время тут раздавали награды "Звездная пара года", гуляли по случаю вручения премии "Муз-Тв", гуляли на юбилее у поэтессы Любови Воропаевой – словом, место намоленное.И поминки по случаю 40 дней со дня смерти Кобзона продолжили традицию красивых, богатых торжеств тут. Столы, как и на поминках в день похорон артиста, ломились от еды и выпивки – Иосиф Давыдович любил всех угощать и был щедрым человеком. А, насытившись, гости пели, спешили зачекиниться в социальных сетях, улыбались, делали селфи на фоне портретов артиста. До танцев дело не дошло.Вдова артиста заявила, что ей очень страшно из-за прощания с душой мужа. На вечере памяти она поблагодарила артиста за долгую и счастливую жизнь. При этом Нелли Кобзон перестала соблюдать траур еще до истечения 40 дней по мужу. Ее видели в первых рядах на балетном шоу "Кремлин-гала", заметили и в театре Надежды Бабкиной "Русская песня" на премьере музыкальной комедии "За двумя зайцами". Она там веселилась, фотографировалась с Борей Моисеевым – цвела и пахла.Между тем, в православной традиции существует несколько видов траура, в зависимости от степени родства с покойным. Самый глубокий траур, который длится один год, соблюдает вдова. В это время она должна носить одежду преимущественно черного цвета, не надевать никаких украшений и драгоценностей. В этот период она не может посещать увеселительных мест и не имеет права вступать в брак.Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он мужественно боролся почти полтора десятилетия, перенес несколько сложных операций.