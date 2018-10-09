Google объявила о закрытии соцсети Google+. В чем причина, а также о новых устройствах Facebook для видеозвонков расскажет программа Вести.net.

Facebook представил свои "умные" экраны – Portal. Устройства предназначены для видеозвонков через соцсеть, а в качестве голосового ассистента туда встроили Alexa от Amazon.Продукт будет доступен в двух вариантах: обычном – с экраном 10 дюймов и разрешением 1280 на 800 пикселей и Portal+ – с экраном почти 16 дюймов и разрешением 1920 на 1080 пикселей. Стоить они будут 200 и 350 долларов соответсвенно, правда пока доставка доступна только в США.Что же пользователь получит за эти деньги? В первую очередь Portal позиционируется как устройство для видеозвонков. Он использует технологии машинного обучения, чтобы очищать звук и отслеживать перемещения в пределах видимости камеры. Например, если человек готовит и ходит по кухне, система сможет сфокусироваться на нем и перемещать кадр. Звонить можно только с помощью Facebook Messenger. Portal поддерживает групповые звонки с возможностью подключения до семи человек одновременно.А теперь к другим новостям. Google объявила, что закрывает свою соцсеть Google+. Причем сделала это после сообщений об утечке данных. Подробности – в программе 33Live.Runet.