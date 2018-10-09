В ближайшее время команда губернатора сформирует экономическую стратегию

В ближайшее время команда губернатора сформирует экономическую стратегиюГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин после инаугурации рассказал о своих первых шагах на посту главы региона, сообщает пресс-служба областной администрации.По его словам, в ближайшее время его команда сформирует экономическую стратегию. В этом документе будут указаны основные приоритеты развития Владимирской области. Владимир Сипягин подчеркнул, что сейчас необходима консолидация всех общественных и политических сил.Губернатор также рассказал, что во время встреч с жителями в рамках предвыборной кампании он досконально изучил основные проблемы региона. Тем не менее, в ближайшее время Владимир Сипягин начнет совершать рабочие поездки по области, встречаясь с представителями муниципальной власти и гражданами.«Считаю, что главным в работе должно быть взаимное доверие, честность, открытость и профессионализм», — заявил Владимир Сипягин.Отвечая на вопрос о льготах для детей войны, губернатор сообщил, что дополнительные меры поддержки этой социальной группы будут приняты после всестороннего анализа областного бюджета.