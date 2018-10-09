Биометрические данные необходимы для дистанционного обслуживания в банках

Биометрические данные необходимы для дистанционного обслуживания в банкахВладимир вошел в число российских городов, где можно сдать биометрические данные для того, чтобы дистанционно пользоваться услугами банков. Об этом сообщается на сайте «Финансовая культура», созданном Центральным банком РФ.Чтобы сдать биометрические данные, нужно прийти в указанное отделение с паспортом и СНИЛС. Список отделений можно посмотреть на интерактивной . При этом не обязательно быть клиентом банка, в котором будет проходить процедура.Сотрудник банка проведет регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также запишет изображение лица и голос, которые попадут в Единую биометрическую систему. После этого клиенты банков получат возможность дистанционно получить кредит, открыть счет или вклад, а также сделать перевод. Для этого в ЕСИА нужно будет подтвердить свои биометрические данные с помощью устройства с микрофоном и камерой.Планируется, что до конца 2019 года услуги по приему биометрических данных будут предоставлять все банки, работающие с физическими лицами.