Статистики учитывали среднюю заработную плату и стоимость стандартного потребительского набора

Статистики учитывали среднюю заработную плату и стоимость стандартного потребительского набораРИА Новости опубликовали рейтинг городов с самыми высокими зарплатами. Однако в топ-100 Владимирская область заняла лишь 86 место.При составлении рейтинга статистики учитывали среднюю заработную плату и стоимость стандартного потребительского набора. Полученный коэффициент говорил о том, сколько денежных средств может позволить себе житель того или иного региона на повседневные траты. В потребительскую корзину включили оплату коммунальных услуг в однокомнатной квартире и среднюю стоимость самых нужных продуктов, хозтоваров, одежды и услуг. Получилось больше 100 наименований.Лидерами рейтинга стали города-нефтянники Сургут и Ханты-Мансийск, а также Салехард и Южно-Сахалинск. Зарплаты в Москве замыкают первую пятёрку рейтинга.Самыми «бедными» городами в оказались Шахты и Севастополь. Там, за стандартный потребительский набор придется отдать почти всю «получку».Владимир занял лишь 86 место, оказавшись между Курганом и Таганрогом. Средняя заработная плата в столице региона держится на уровне 30 тысяч рублей, на которые можно купить около 1,65 продуктового набора.