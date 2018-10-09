Истребитель Ла-5 разбился в Муромском районе в июне 1944 года

Истребитель Ла-5 разбился в Муромском районе в июне 1944 годаПоисковики Владимирской области обнаружили в окрестностях деревни Михалево Муромского района останки советского летчика и фрагменты истребителя Ла-5, сообщает пресс-служба областной администрации.Поисковая экспедиция «Герои неба-5», прошедшая 6 и 7 октября, была посвящена памяти инструктора Вязниковской военной авиационной школы пилотов, ветерана Великой Отечественной войны Вячеслава Викторовича Кокорина, ушедшего из жизни в сентябре 2018 года. Поисковики отрядов «Владимирец», «Гастелловец», «Лыбедь», «Амулет», «Сыны Отечества», «Небо Родины» и «Земляк» подняли на поверхность мотор и фрагменты фюзеляжа истребителя Ла-5. В операции, которая длилась два дня, приняли участие более 50 человек.Советский истребитель разбился в Муромском районе в июне 1944 года, вместе с обломками боевого самолета обнаружены останки пилота. Предположительно им был старший сержант Иван Павлович Кирей 1918 года рождения. Сейчас решается вопрос о захоронении и установлении полных данных пилота.Двигатель истребителя будет передан музею Вязниковской авиационной школы пилотов.