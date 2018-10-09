Мужчина не пресекал незаконную коммерческую деятельность

Мужчина не пресекал незаконную коммерческую деятельностьВладимирского прокурора Илью Копытина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.Следствие считает, что будучи прокурором мужчина не пресекал незаконную коммерческую деятельность, беря за это взятки. Также он не реализовывал необходимый прокурорский надзор.Следователь по особо важным делам СУ СК России ходатайствовал в суде об аресте подозреваемого, но Копытин на судебное заседание просто не пришёл.Расследование уголовного дела продолжается.