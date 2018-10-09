Пожар начался ранним утром

Пожар начался ранним утромНа пульт диспетчера в пожарную часть Владимира поступило сообщение о том, что на улице Лакина горит автомобиль. Случилось это ранним утром 9 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Спасатели прибыли на место происшествия уже через 5 минут. Ещё 5 минут и открытое горение ликвидировали. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра - размер легковой машины.В происшествии никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 7 человек и 3 спецмашины.