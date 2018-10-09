Младшему ребенка осужденной не исполнилось еще и трех месяцев

Младшему ребенка осужденной не исполнилось еще и трех месяцевФрунзенский районный суд Владимира приговорил мать троих детей к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за угрозу убийством, сообщает прокуратура Владимирской области.Установлено, что осужденная проживала в квартире своего супруга и его матери. 3 марта 2017 года женщины поссорились, так как свекровь сделала снохе замечание из-за употребления спиртного. Злоумышленница дождалась, когда супруг уйдет из квартиры, а затем заперла дверь изнутри. После этого она схватила свекровь за волосы, вытащила в коридор и несколько раз ударила ее по голове обухом и лезвием топора, высказывая угрозы убийством.Увидев, что из раны течет кровь, злоумышленница отпустила пожилую женщину. Пострадавшая вышла из квартиры и позвала соседей на помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).Отметим, что младшему ребенка осужденной не исполнилось еще и трех месяцев.