У мужчины нашли больше 20 грамм запрещённых веществ

У мужчины нашли больше 20 грамм запрещённых веществВо Владимире поймали наркоторговца из Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники отдела за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УФСБ задержали мужчину, а в ходе досмотра у него нашли несколько пакетиков с запрещёнными веществами наркотического происхождения.Тот же наркотик изъяли и из «тайников-закладок», которые обвиняемый разложил по территории Владимира. Общая масса «синтетики» составила больше 20 граммов. Наркокурьера арестовали.Следствие установило причастность мужчины к 27 подобным преступлениям. Материалы уголовного направлены в суд.