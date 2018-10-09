У мужчины нашли больше 20 грамм запрещённых веществ
У мужчины нашли больше 20 грамм запрещённых веществ
Во Владимире поймали наркоторговца из Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Сотрудники отдела за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УФСБ задержали мужчину, а в ходе досмотра у него нашли несколько пакетиков с запрещёнными веществами наркотического происхождения.
Тот же наркотик изъяли и из «тайников-закладок», которые обвиняемый разложил по территории Владимира. Общая масса «синтетики» составила больше 20 граммов. Наркокурьера арестовали.
Следствие установило причастность мужчины к 27 подобным преступлениям. Материалы уголовного направлены в суд.