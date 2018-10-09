Во Владимире не зарегистрировано превышения эпидпорога

Во Владимире не зарегистрировано превышения эпидпорогаЗаболеваемость ОРВИ во Владимирской области на прошлой неделе с 1 по 7 октября превысила эпидемический порог на 1,5%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Ко врачам обратились 9 778 человек с признаками ОРВИ, в том числе 6 241 ребенок. А во Владимире за медицинской помощью обратилось 2 564 заболевавших, среди которых 1 762 ребенка. В областном центре не зарегистрировано превышения эпидпорога.При этом показатели заболеваемости выше среднего по области зарегистрированы в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Судогодском районах и в городе Владимире.Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинация предотвращает развитие тяжелых осложнений и снижает вероятность заболевания гриппом.