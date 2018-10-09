Камера запечатлела необычное дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза и легковушки в Иванове. Водитель грузовика начал сдавать назад и просто не заметил Ладу, припаркованную сзади по ходу его движения.

В воскресенье, 7 октября, около автосалона на улице Фрунзе в Иванове произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив камеры наблюдения, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Ивановской области.На записи видно, что автовоз Mercedes-Benz Actros начал движение назад. Через какое-то время грузовик уперся в припаркованную "Ладу Калину", легко сдвинул ее с места и начал толкать.Водитель легковушки, который в тот момент находился у багажника и не обращал внимания на происходящее вокруг, потерял равновесие и оказался под собственным транспортным средством, надвигавшимся на него по мере того, как Mercedes назад.В итоге мужчине удалось вывернуться из-под машины и отскочить в сторону.По данным полиции, 53-летний водитель "Калины" отделался ушибом головы и после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.По факту произошедшего возбуждено административное расследование.