Телеведущая и блогер Алена Водонаева высказалась по поводу скандала вокруг Ольги Бузовой. Она уверена, что наблюдая за развитием ситуаций можно многому научиться.

Телеведущая и блогер Алена Водонаева высказалась по поводу скандала вокруг Ольги Бузовой. Она уверена, что наблюдая за развитием ситуаций можно многому научиться.По словам Водонаевой, реклама в соцсетях – это очень опасное предприятие, так как в ней “очень много гнили”. Один неверный шаг может навсегда загубить репутацию артиста, однако некоторым интернет-звездам удается держаться на плаву даже постоянно обманывая аудиторию.“Какие только лохотроны не рекламируют блогеры, априори понимая, что это обман. Вот есть парочка звезд "Дома-2" с многомиллионной аудиторией, которые просто обманывают своих поклонников, а люди продолжают их читать и подписываться!” – сообщила Алена.Водонаева считает, что, скорее всего, Ольга не собиралась участвовать в афере. Бузова просто-напросто доверилась не тем людям, заранее не проверила тех, с кем согласилась сотрудничать. “В таком деле главное, чтобы аудитория не потеряла доверие к тому, от чьего лица проводится конкурс. А что касается блокировок и всяких технических вопросов, то для этого должен быть компетентный и профессиональный организатор, а не первый встречный проходимец. Оле, видимо, не повезло с этим”, – сообщила блогер.Телеведущая отметила, что в ситуации Бузовой необходимо разбираться юристам, так как история очень мутная. Однако за развитием ситуации будет интересно понаблюдать, ведь на этом примере можно многому научиться. “Хороший урок, как звездам быть более разборчивыми в финансовых вопросах, а подписчикам – не участвовать в сомнительных конкурсах", – цитирует Алену 7 Дней.ru.Напомним, что скандал вокруг имени Ольги Бузовой прогремел после несостоявшегося конкурса с раздачей призов. Организаторы розыгрыша пообещали блогерам небывалый взлет популярности за счет поклонников певицы.Спонсоры заплатили порядка 12 миллионов рублей, после чего сулящие золотые горы мошенники испарились вместе с деньгами. Примечательно, что вместо извинений и обещаний разобраться в ситуации Бузова игнорирует взбешенных спонсоров.