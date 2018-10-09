Страны
Евразии должны совместно противостоять политике протекционизма со
стороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам,
государствам континента следует преодолеть возникшие вызовы и
сформировать справедливую архитектуру сотрудничества.
Страны
Евразии должны совместно противостоять политике протекционизма со
стороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам,
государствам континента следует преодолеть возникшие вызовы и
сформировать справедливую архитектуру сотрудничества.
Председатель нижней палаты, выступая перед своими коллегами из других стран, призвал в рамках парламентского измерения сближать подходы по вопросам, которые требуют совместных решений, способствовать развитию интеграционных экономических проектов на континенте.
"Это
особенно становится важным в условиях проведения Соединенными Штатами
Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров", -
подчеркнул спикер Госдумы в ходе своего выступления в рамках III
Совещания спикеров парламентов Евразии в турецкой Анталье.
Володин
назвал опасным прецедентом выход Вашингтона из Парижского соглашения по
климату, а также многостороннего соглашения по иранской ядерной
программе. Такие шаги, отметил законодатель, входят в противоречие с
общепризнанными нормами международного права, угрожают
торгово-экономическим отношениям.
Председатель нижней палаты уверен: находить эффективные решения и преодолевать вызовы можно только сообща и в атмосфере доверия.
"Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества", – сказал Володин.
Проводимую
Соединенными Штатами политику спикер Госдумы раскритиковал и в интервью
турецкому телеканалу TRT. По его словам, Вашингтон использует доллар
как средство шантажа и торговых войн.
Председатель
нижней палаты выступил за дальнейший переход на расчеты между странами в
национальных валютах. Спикер подчеркнул, что это позволит государствам
отстоять суверенитет и финансовую независимость, а также защитить собственных граждан.
Расчеты в национальных валютах – это
будущее системы международных финансов, уверен спикер. Что касается
доллара, то его доминирование в глобальной торгово-экономической и
финансовой системах подходит к концу, подчеркнул Володин.
Напомним,
председатель нижней палаты во главе думской делегации находится с
официальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеров
парламентов стран Евразии. Законодатели обсуждают вопросы развития
экономики, защиты окружающей среды, борьбы с терроризмом. В мероприятии
принимают участие делегаты из 41 страны мира.
Вячеслав
Володин в рамках Совещания уже встречался со своими коллегами – главами
парламентов Турции, Казахстана, Сербии, Южной Кореи Катара и других
стран. Обсуждалось в том числе сотрудничество законодательных органов в
рамках межпарламентских комиссий.