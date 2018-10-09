Страны Евразии должны совместно противостоять политике протекционизма со стороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, государствам континента следует преодолеть возникшие вызовы и сформировать справедливую архитектуру сотрудничества.

СтраныЕвразии должны совместно противостоять политике протекционизма состороны США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам,государствам континента следует преодолеть возникшие вызовы исформировать справедливую архитектуру сотрудничества.Председатель нижней палаты, выступая перед своими коллегами из других стран, призвал в рамках парламентского измерения сближать подходы по вопросам, которые требуют совместных решений, способствовать развитию интеграционных экономических проектов на континенте."Этоособенно становится важным в условиях проведения Соединенными ШтатамиАмерики политики протекционизма и возведения торговых барьеров", -подчеркнул спикер Госдумы в ходе своего выступления в рамках IIIСовещания спикеров парламентов Евразии в турецкой Анталье.Володинназвал опасным прецедентом выход Вашингтона из Парижского соглашения поклимату, а также многостороннего соглашения по иранской ядернойпрограмме. Такие шаги, отметил законодатель, входят в противоречие собщепризнанными нормами международного права, угрожаютторгово-экономическим отношениям.Председатель нижней палаты уверен: находить эффективные решения и преодолевать вызовы можно только сообща и в атмосфере доверия."Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества", – сказал Володин.ПроводимуюСоединенными Штатами политику спикер Госдумы раскритиковал и в интервьютурецкому телеканалу TRT. По его словам, Вашингтон использует долларкак средство шантажа и торговых войн.Председательнижней палаты выступил за дальнейший переход на расчеты между странами внациональных валютах. Спикер подчеркнул, что это позволит государствамотстоять суверенитет и финансовую независимость, а также защитить собственных граждан.Расчеты в национальных валютах – этобудущее системы международных финансов, уверен спикер. Что касаетсядоллара, то его доминирование в глобальной торгово-экономической ифинансовой системах подходит к концу, подчеркнул Володин.Напомним,председатель нижней палаты во главе думской делегации находится софициальным визитом в Турции, куда он прибыл на III Совещание спикеровпарламентов стран Евразии. Законодатели обсуждают вопросы развитияэкономики, защиты окружающей среды, борьбы с терроризмом. В мероприятиипринимают участие делегаты из 41 страны мира.ВячеславВолодин в рамках Совещания уже встречался со своими коллегами – главамипарламентов Турции, Казахстана, Сербии, Южной Кореи Катара и другихстран. Обсуждалось в том числе сотрудничество законодательных органов врамках межпарламентских комиссий.