Благодаря
добровольцам можно ускорить реставрацию объектов культурного наследия и
сделать процесс менее затратным. Об этом заявила депутат Госдумы,
федеральный координатор партийного проекта Единой России Культура
малой родины Ольга Казакова, комментируя законопроект, расширяющий
возможности по привлечению волонтеров к соответствующей деятельности.
Благодаря
добровольцам можно ускорить реставрацию объектов культурного наследия и
сделать процесс менее затратным. Об этом заявила депутат Госдумы,
федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Культура
малой родины" Ольга Казакова, комментируя законопроект, расширяющий
возможности по привлечению волонтеров к соответствующей деятельности.
Законодатель отметила, что сейчас волонтеры активно привлекаются к работам
по сохранению исторического наследия страны. Законопроект, подчеркнула
Казакова, является приоритетным для единороссов и входит в план по
реализации поручений президента Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам парламентария, законопроект в целом расширяет деятельность волонтеров, делает понятнее и защищеннее работу
добровольца на объектах культурного наследия. Помимо прочего,
нормативно-правовой акт регулирует перечень деятельности, к которой
могут привлекать волонтеров. "Инициатива будет полезна и для развития
наших исторических памятников, и, безусловно, повлияет на волонтерскую
деятельность", – сказала Казакова, отметив, что законопроект
разрабатывался с участием самих добровольцев.
Современная
молодежь, заметила парламентарий, активно участвует в сохранении
культурного наследия страны, однако старается избегать объектов
культурного наследия, дабы не нарушать существующий закон. "Принимая
поправки, мы даем легальную возможность нашим волонтерам работать еще и
на объектах культурного наследия", – сказала законодатель.
Привлечение
волонтеров к поддержанию объектов культурного наследия – один из
способов его сохранения в надлежащем состоянии, отметил глава
Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИиК) Артем Демидов.
Он
отметил, что добровольцы работают на объектах под наблюдением
квалифицированных специалистов. По его словам, принятием закона,
расширяющего возможности по привлечению волонтеров к реставрации,
депутаты разрешают вопрос взаимодействия между организаторами волонтерской деятельности, органами госвласти, а также собственниками реставрируемых объектов.
В
свою очередь, руководитель волонтерского корпуса "Молодой гвардии
"Единой России" (МГЕР) Московской области Александр Толмачев отметил,
что единороссы проводят по всей стране мониторинг состояния культурного
наследия. Благодаря поправкам в законодательство, уверен он, расширяется возможность участия добровольцев в реставрационных работах.
Толмачев
рассказал, что прошлым летом молодогвардейцы открыли в Калужской
области отреставрированный памятник в честь погибших в Великой
Отечественной войне. По просьбе местного Совета ветеранов был объявлен
сбор средств, разработан проект обновленного памятника.
Волонтеры приняли участие в благоустройстве прилегающей территории.
"Считаю, что после принятия таких изменений участие волонтеров в работах
по сохранению объектов культурного наследия станет еще более масштабным
и результативным", – сказал он.