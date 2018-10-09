Благодаря добровольцам можно ускорить реставрацию объектов культурного наследия и сделать процесс менее затратным. Об этом заявила депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта Единой России Культура малой родины Ольга Казакова, комментируя законопроект, расширяющий возможности по привлечению волонтеров к соответствующей деятельности.

Благодарядобровольцам можно ускорить реставрацию объектов культурного наследия исделать процесс менее затратным. Об этом заявила депутат Госдумы,федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Культурамалой родины" Ольга Казакова, комментируя законопроект, расширяющийвозможности по привлечению волонтеров к соответствующей деятельности.Законодатель отметила, что сейчас волонтеры активно привлекаются к работампо сохранению исторического наследия страны. Законопроект, подчеркнулаКазакова, является приоритетным для единороссов и входит в план пореализации поручений президента Владимира Путина Федеральному собранию.По словам парламентария, законопроект в целом расширяет деятельность волонтеров, делает понятнее и защищеннее работудобровольца на объектах культурного наследия. Помимо прочего,нормативно-правовой акт регулирует перечень деятельности, к котороймогут привлекать волонтеров. "Инициатива будет полезна и для развитиянаших исторических памятников, и, безусловно, повлияет на волонтерскуюдеятельность", – сказала Казакова, отметив, что законопроектразрабатывался с участием самих добровольцев.Современнаямолодежь, заметила парламентарий, активно участвует в сохранениикультурного наследия страны, однако старается избегать объектовкультурного наследия, дабы не нарушать существующий закон. "Принимаяпоправки, мы даем легальную возможность нашим волонтерам работать еще ина объектах культурного наследия", – сказала законодатель.Привлечениеволонтеров к поддержанию объектов культурного наследия – один изспособов его сохранения в надлежащем состоянии, отметил главаЦентрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории икультуры (ВООПИиК) Артем Демидов.Онотметил, что добровольцы работают на объектах под наблюдениемквалифицированных специалистов. По его словам, принятием закона,расширяющего возможности по привлечению волонтеров к реставрации,депутаты разрешают вопрос взаимодействия между организаторами волонтерской деятельности, органами госвласти, а также собственниками реставрируемых объектов.свою очередь, руководитель волонтерского корпуса "Молодой гвардии"Единой России" (МГЕР) Московской области Александр Толмачев отметил,что единороссы проводят по всей стране мониторинг состояния культурногонаследия. Благодаря поправкам в законодательство, уверен он, расширяется возможность участия добровольцев в реставрационных работах.Толмачеврассказал, что прошлым летом молодогвардейцы открыли в Калужскойобласти отреставрированный памятник в честь погибших в ВеликойОтечественной войне. По просьбе местного Совета ветеранов был объявленсбор средств, разработан проект обновленного памятника.Волонтеры приняли участие в благоустройстве прилегающей территории."Считаю, что после принятия таких изменений участие волонтеров в работахпо сохранению объектов культурного наследия станет еще более масштабными результативным", – сказал он.