На Окружном шоссе в Вологде сгорел грузовик. Огонь перекинулся и на водителя, однако он успел отбежать на обочину и сбить пламя, катаясь по мокрой траве. Пожар был потушен в течение 40 минут.

На Окружном шоссе в Вологде утром в понедельник, 8 октября, сгорел грузовик Hyundai. Очевидец снял на видео момент возникновения пожара: из кабины автомобиля выбежал водитель, выкидывая на дорогу тлеющие части картонной упаковки и жестяные банки.Внезапно грузовик полыхнул: по всей видимости воспламенилась разлитая горючая жидкость. Огонь перекинулся и на водителя — ему пришлось отбежать на обочину и сбить его, катаясь по мокрой траве.Затем полицейские перекрыли дорогу, а приехавшие на вызов две пожарные бригады тушили огонь около 40 минут.В результате происшествия никто не пострадал. О причинах возникновения пожара на дороге не сообщается.