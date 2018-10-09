Около десяти тысяч болельщиков пришли на встречу с бойцом Хабибом Нурмагомедовым в дагестанском Каспийске. Мероприятие устроили по возвращении спортсмена из Лас-Вегаса, где россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.

Около десяти тысяч болельщиков пришли на встречу с бойцом Хабибом Нурмагомедовым в дагестанском Каспийске. Мероприятие устроили по возвращении спортсмена из Лас-Вегаса, где россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.Его не было на Родине несколько месяцев, которые он упорно готовился к главному поединку. Для Нурмагомедова такой график стал уже привычным за шесть лет в лучшей бойцовской организации мира. Но еще никогда он не возвращался настолько популярным.Хорошо различимых в своих белоснежных папахах фанатов было видно в столице, аэропорту и даже в самолете. Ажиотаж ли вынудил Хабиба в последний момент сменить рейс в Махачкалу, неизвестно. Впрочем, даже пустое кресло бизнес-класса горячих поклонников не расстроило. Всего три часа полета в Дагестан и они встретятся с чемпионом.Появление Нурмагомедова, напоминающее выход к октагону под уже прославившуюся вместе с ним песню о красотах Дагестана, вызвало ту самую бурю оваций, которую здесь ожидали, когда поздравить приехали десятки тысяч человек почти со всей республики, когда руку пожать намерен едва ли не каждый, и заодно дотянуться до пояса чемпиона.Сам Хабиб говорит: "Ничто нас не сломает. Я каждый день просил Всевышнего, чтобы никто не получил травму, чтобы мы аккуратно все сделали, и наконец, чтобы нас закрыли в клетке, потому что было очень многое сказано за ее пределами".Заслуги Хабиба и его команды скандировали на "Анжи Арене" в этот раз особенно громко, настраивая спортсмена на его следующий бой. Эмоции на трибунах в какой-то момент начали зашкаливать настолько, что фанаты, перепрыгнув через ограждения, устремились к своему чемпиону.Фанат спортсмена Расул Халидов делится радостью: "Я бы сказал Хабибу спасибо за то, что ты подарил такую радость всей России. И извини, что мы вышли на поле. Это эмоции".Возможность доказать и продемонстрировать свою организованность у болельщиков Хабиба Нурмагомедова еще будет. Встреча, организованная за считанные часы, лишь первая. Чемпиона ждут во многих других городах.Со следующего мероприятия, когда Хабиба Нурмагомедова будут вновь чествовать, но уже на футбольном матче, организация, скорее всего, будет уже выше уровнем. Хабиб на это предложение ответил согласием, так что все в ожидании.