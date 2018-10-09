В страховое покрытие входят имущественные риски, связанные с наступлением таких событий, как пожар, взрыв, удар молнии, воздействие жидкости, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц

В страховое покрытие входят имущественные риски, связанные с наступлением таких событий, как пожар, взрыв, удар молнии, воздействие жидкости, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лицКомпания ВТБ Страхование запускает продажи нового страхового продукта «Защити жилье», который включает в себя страховое покрытие и сервисные составляющие.В страховое покрытие входят имущественные риски, связанные с наступлением таких событий, как пожар, взрыв, удар молнии, воздействие жидкости, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц.По продукту «Защити жилье» страхованию подлежат внутренняя отделка, инженерные сети и оборудование, а также движимое имущество, в том числе мебель, бытовая техника, аудио- и видеотехника, одежда, обувь, постельные принадлежности и предметы интерьера. В программу входит страхование гражданской ответственности собственника перед третьими лицами.Кроме того, продукт включает сервис по возврату ранее уплаченного налога на доходы физических лиц и покрывает непредвиденные расходы на оплату юридических услуг в случае привлечения клиента в качестве ответчика по делу в рамках гражданского или налогового законодательства РФ.Полис «Защити жилье» доступен в двух вариантах: базовом и расширенном. Стоимость базовой программы составляет 15 тысяч рублей в год, расширенной – 25 тысяч рублей в год.Расширенная программа включает страхование непредвиденных расходов на дезинфекцию помещения от клещей и компенсацию расходов на уборку различной сложности. Также такой полис предусматривает сервис «Домашний помощник», в рамках которого страховая компания организовывает и оплачивает работы по устранению протечек труб и засоров сантехнического оборудования, протечек системы отопления, ремонту электропроводки, слесарные работы и др.Сергей Конкин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал:«Продукты по страхованию недвижимости пользуются большим спросом среди наших клиентов. За девять месяцев этого года мы реализовали более 350 тысяч таких программ. Мы прогнозируем, что новый продукт «Защити жилье» будет еще более востребован у граждан, так как он покрывает максимальный перечень рисков и предусматривает удобные сервисы».