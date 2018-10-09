09.10.2018

2018-10-09 12:35:58

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (37(9638) от 09 октября 2018 года).

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Конкурс «Щит и перо» проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации с 2002 года в целях совершенствования информационного сопровождения оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, повышения уровня доверия граждан к деятельности МВД России по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, формирования в обществе положительного образа сотрудников органов внутренних дел. Читайте на странице 2.



ЗАЩИТИТЬ СУМЕЕМ!

Завершился лично-командный чемпионат среди сотрудников подразделений аппарата Главного управления МВД России по г. Москве по самозащите без оружия. В состязаниях приняли участие 54 спортсмена из 15 подразделений. Подробности читайте на странице 2.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ В МУЗЕЙНОМ ЗАЛЕ СЛАВЫ

По-своему символично и примечательно, что для презентации фундаментального документально-публицистического труда в трёх томах — сборника «Московский уголовный розыск. 1918—2018. История в лицах» — выбрали знаковое для столичных сыщиков место: зал славы Музея истории МУРа. Читайте на странице 2.



С НАЧАЛОМ СЛАВНЫХ ДЕЛ!

В актовом зале УВД по СВАО состоялась торжественная встреча руководства управления с выпускниками Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, принятыми на службу в органы внутренних дел. Читайте на странице 3.



МЕТОДОМ ДЕДУКЦИИ

Проще всего пройти мимо чужой беды, сделав вид, что ничего не заметил. Таким образом, увы, ведёт себя большинство людей. Однако всё же есть исключения. Читайте на странице 3.



ПОЛИЦЕЙСКИЕ-ЧЕМПИОНЫ

В соответствии с Единым календарным планом основных спортивных мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федерации на 2018 год, утверждённым приказом МВД России № 987 от 31 декабря 2017 года, в период с 22 по 26 сентября 2018 года в г. Казани состоялся лично-командный чемпионат МВД России по преодолению полосы препятствия со стрельбой. Подробнее на странице 3.



НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ

В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в пруду, расположенном на улице Самеда Вургуна, на деревянном сооружении в виде плота плавает несовершеннолетний. Оттолкнувшись от ограждения, подросток оказался в нескольких метрах от берега и самостоятельно вернуться не мог. Подробности на странице 3.



И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ

28 сентября в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по г. Москве отметили 90-летнюю годовщину со дня образования подразделения. Читайте на странице 4.



РАЙОТДЕЛ. БУДНИ НАЧАЛЬНИКА

«Петровка, 38» регулярно освещает повседневную жизнь территориальных органов внутренних дел. Но народная мудрость гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Читайте на странице 5.



МОЗГОВОЙ ЦЕНТР ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА

Корреспондент «Петровки, 38» побеседовал с двумя офицерами штаба столичного правоохранительного главка: заместителем начальника управления анализа, планирования и контроля (УАПК) штаба полковником внутренней службы Ольгой Митяковой и начальником 2-го отдела данного управления подполковником внутренней службы Виталием Сазановым. Подробности читайте на странице 6.



НЕЗАМЕНИМЫЙ РЕСУРС ПОЛИЦИИ

Сотрудники подразделений Зонального информационного центра ГУ МВД России по г. Москве отметили 100-летие со дня образования информационной службы в системе органов внутренних дел. Торжественное мероприятие, посвящённое знаменательному юбилею, прошло в Культурном центре столичной полиции. Читайте на странице 7.



СЛУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С КАДРОВИКА

Генерал-майор милиции Владимир Чугунов родился 15 августа 1952 года в Тульской области. После окончания средней школы служил в армии, в группе советских войск в Германии. 15 октября 1973 года пришёл на работу в московскую милицию, где когда-то трудился его дед. Читайте на странице 8.



ИЗ ИСТОРИИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ

(Окончание. Начало в №№ 34, 35, 36.)

В первые годы Советской власти практиковались выборы (советами, комбедами, непосредственно населением) в милицию, особенно в сельской местности. А в годы Гражданской войны в ряде мест пошли по пути комплектования милиции на основе мобилизации. Читайте на странице 9.



УПЫРИ ИЗ ЗМИЕВСКОЙ БАЛКИ

18 мая 2001 года в посёлке Змиевка на окраине Ростова-на-Дону вечером не вернулись вовремя домой 14-летняя Катя Рыжкова и её подруга двенадцатилетняя Аня Белозёрова. Перед уходом Аня попросила у матери деньги на автобус и сказала, что уроки доделает вечером. Подробности читайте на странице 11.



97 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Истоками современной ведомственной медицины органов внутренних дел России можно считать 1921 год, когда приказом начальника Главного управления милиции НКВД РСФСР от 12 октября 1921 года № 314/с в составе управлений милиции были созданы «приёмные покои». Продолжение на странице 12.



ОКОННЫЕ АФЕРИСТЫ

Недавно оперативниками ОМВД России по району Нижегородский были задержаны двое граждан по подозрению в грабеже. Подробнее на странице 13.



НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

В Перовском районном суде вынесен обвинительный приговор по так называемому «театральному» делу, вызвавшему широкий резонанс в кругах столичной театральной общественности: бывший директор ГБУК города Москвы «Московский драматический театр на Перовской» Андрей Панченко был признан виновным в растрате по ст. 160 (растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах). Читайте на странице 13.



КАК УКРАСТЬ «ПОЛЛИМОНА»

В Чертановском районном суде столицы закончено слушание уголовного дела и вынесен приговор двоим 26-летним москвичам — Дмитрию Кулакову и Фёдору Гурнову, им вменяется мошенничество, совершённое в крупном размере, и ложный донос. Читайте на странице 13.



ПРОИГРАВШИХ НЕТ

«В здоровом теле — здоровый дух». Для сотрудников Управления на транспорте МВД России по ЦФО это не просто поговорка, а девиз по жизни. На базе ОМОНа на водном транспорте состоялся спортивный праздник «День здоровья». Продолжение на странице 14.



ВОТ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИГРОК ОТ БОГА!

Виктор Колотов родился 3 июля 1949 года в селе Юдино (Татарстан), там же и начал играть, точнее учиться играть в местной футбольной школе «Локомотив». Потом недолго играл в малозаметных клубах, а ещё два года в «Рубине» (Казань). Читайте на странице 14.



ВЕКТОР ПУТИ

На вопросы корреспондента «Петровки, 38» ответил протоиерей Александр Шестак, ответственный за организацию и проведение богослужений в храме-часовне Архангела Михаила при Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя. Подробности читайте на странице 15.



В ОЖИДАНИИ ЧУДА…

Возле этого дома, точнее двух домов, в советский период можно было встретить большое количество толпившихся мужчин. После революции здесь был открыт элитный роддом имени Грауэрмана. Григорий Львович Грауэрман был известным московским акушером и крупным организатором дела родовспоможения в Москве. Читайте на странице 16.



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