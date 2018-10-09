Троллейбус наехал на остановку в Орле, три человека погибли и двое ранены, среди жертв есть ребенок.

Троллейбус наехал на остановку в Орле, три человека погибли и двое ранены, среди жертв есть ребенок.Как передает РИА Новости, об этом рассказал представитель Государственной инспекции безопасности дорожного движения.Собеседник агентства отметил, что трагедия произошла после того, как женщина-водитель троллейбуса наехала на остановку, при этом несовершеннолетний, по предварительным данным, оказался под транспортным средством.Раненные были экстренно госпитализированы. Насколько тяжелые травмы они получили, не уточняется.Троллейбус ехал по 4-му маршруту, а ЧП произошло на остановке "Дворец спорта", сообщили в службе Единой диспетчерской службы.