В результате взрывов боеприпасов на военном складе в Черниговской области никто не пострадал.

В результате взрывов боеприпасов на военном складе в Черниговской области никто не пострадал, передает ТАСС.Как сообщили во вторник в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в районе арсенала происходит 2-3 взрыва в секунду.Более десяти тысяч жителей эвакуированы из опасной зоны вокруг горящего арсенала. Взрывы не стихают с половины четвертого утра. Воздушное пространство закрыто, остановлено движение автотранспорта и поездов.Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, возбуждено дело по статье "Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия" УК Украины.На месте чрезвычайного происшествия работает оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба. В радиусе 16 км выставлено оцепление.