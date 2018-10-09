Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов улучшил свои позиции в рейтинге всех весовых категорий организации. 30-летний представитель России поднялся на второе место UFC.

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов улучшил свои позиции в рейтинге всех весовых категорий организации. 30-летний представитель России поднялся на второе место UFC.Нурмагомедов поднялся сразу на шесть строчек, сместив со второй позиции ирландца Конора Макгрегора, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт чемпионата. Именно в бое против представителя Ирландии россиянин успешно защитил свой титул чемпиона UFC, в четвертом раунде совершив победный удушающий прием.Теперь выше Нурмагомедова в рейтинге – только американский тяжеловес Дэниел Кормье. Макгрегор, в свою очередь, опустился на восьмую позицию.