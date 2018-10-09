Подвиги звездных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева у гостиницы Пекин запечатлены для истории. Камеры видеонаблюдения засняли, как загулявшие спортсмены вытаскивают из машины и избивают водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Ролик опубликовал телеграм-канал 112.

Подвиги звездных футболистов Александра Кокорина и ПавлаМамаева у гостиницы "Пекин" запечатлены для истории. Камеры видеонаблюдениязасняли, как загулявшие спортсмены вытаскивают из машины и избивают водителятелеведущей Ольги Ушаковой. Ролик опубликовал телеграм-канал 112.Виталий Соловчук, водитель журналистки Первого канала, имелнеосторожность сделать замечание шумной компании, которая резвилась прямо напроезжей части. Мужчину вытащили из машины и избили.Хулиганы скрылись, а Соловчука доставили в Боткинскуюбольницу со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. Полиция возбудилауголовное дело по статье "Побои".Ольга Ушакова в соцсетях сообщила, что ее водителя увезли в больницу, а она смогла подать заявление о порче имущества лишь через несколько часов. Автомобиль, по словам телеведущей, "тоже побили". Ведущая Первого канала высказалась о нападавших. "...какие-то обнюхавшиеся в стрип-клубе крутыши потеряли связь с реальностью, отчасти потому что многое им сходит с рук", – пожаловалась Ушакова.Кокорин с Мамаевым и сопровождавшие их товарищи тем временемрешили подкрепиться и зашли в "Кофеманию" на Большой Никитской. Здесьих также пытались призвать к порядку постоянные посетители -чиновникиМинпромторга. Денису Паку и Сергею Гансину это стоило сломанного зуба, синякови ушибов. Пострадавшие также подали заявление в полицию.Как сообщил "Коммерсанту" адвокат чиновникаМинпромторга Дениса Пака, его клиент получил сотрясение мозга и ушибы последраки с Александром Кокориным. По словам Геннадия Удудяна, защита будетдобиваться переквалификации статьи УК – юрист считает, что нападение было совершенопо расовым мотивам. Адвокат намерен убедить правоохранительные органы, чтоКокорин и Мамаев представляют опасность для общества.