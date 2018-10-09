Подвиги звездных футболистов Александра Кокорина и Павла
Мамаева у гостиницы Пекин запечатлены для истории. Камеры видеонаблюдения
засняли, как загулявшие спортсмены вытаскивают из машины и избивают водителя
телеведущей Ольги Ушаковой. Ролик опубликовал телеграм-канал 112.
Подвиги звездных футболистов Александра Кокорина и Павла
Мамаева у гостиницы "Пекин" запечатлены для истории. Камеры видеонаблюдения
засняли, как загулявшие спортсмены вытаскивают из машины и избивают водителя
телеведущей Ольги Ушаковой. Ролик опубликовал телеграм-канал 112.
Виталий Соловчук, водитель журналистки Первого канала, имел
неосторожность сделать замечание шумной компании, которая резвилась прямо на
проезжей части. Мужчину вытащили из машины и избили.
Хулиганы скрылись, а Соловчука доставили в Боткинскую
больницу со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. Полиция возбудила
уголовное дело по статье "Побои".
Ольга Ушакова в соцсетях сообщила, что ее водителя увезли в больницу, а она смогла подать заявление о порче имущества лишь через несколько часов. Автомобиль, по словам телеведущей, "тоже побили". Ведущая Первого канала высказалась о нападавших. "...какие-то обнюхавшиеся в стрип-клубе крутыши потеряли связь с реальностью, отчасти потому что многое им сходит с рук", – пожаловалась Ушакова.
Кокорин с Мамаевым и сопровождавшие их товарищи тем временем
решили подкрепиться и зашли в "Кофеманию" на Большой Никитской. Здесь
их также пытались призвать к порядку постоянные посетители -чиновники
Минпромторга. Денису Паку и Сергею Гансину это стоило сломанного зуба, синяков
и ушибов. Пострадавшие также подали заявление в полицию.
Как сообщил "Коммерсанту" адвокат чиновника
Минпромторга Дениса Пака, его клиент получил сотрясение мозга и ушибы после
драки с Александром Кокориным. По словам Геннадия Удудяна, защита будет
добиваться переквалификации статьи УК – юрист считает, что нападение было совершено
по расовым мотивам. Адвокат намерен убедить правоохранительные органы, что
Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества.