Заподозренная в совращении 15-летнего ученика преподаватель из Канска не стала отрицать факт интимной переписки и даже призналась в своих чувствах к девятикласснику, которого в будущем видит своим мужем. Своими планами 30-летняя женщина поделилась с журналистами местного телеканала.

Заподозренная в совращении 15-летнего ученика преподаватель из Канска не стала отрицать факт интимной переписки и даже призналась в своих чувствах к девятикласснику, которого в будущем видит своим мужем. Своими планами 30-летняя женщина поделилась с журналистами местного телеканала."Я поняла, что я ему нравлюсь. Я так решила, что я ему понравилась, поэтому я ему написала "ВКонтакте" два сообщения о том, что он мне очень нравится, что я хотела бы с ним познакомиться, узнать его поближе, пообщаться и так далее", — рассказала Светлана Филиппова, особо отметив, что интимной близости с учеником у нее не было.Мальчик взаимностью не ответил, а скриншоты переписки сначала показал друзьям, а потом выложил в соцсети. После этого преподаватель написала заявление об увольнении по собственному желанию, а региональный СКР начал доследственную проверку."Когда ему исполнится ровно 18 лет, я бы хотела бы выйти за него замуж, родить ему детей и так далее. Но сейчас это все так переворачивают, как будто я какая-то ненормальная, или сумасшедшая, или не дружу с головой. Так вот — я не извращенка, я не педофилка, я учитель, который работал до недавнего времени в школе", — отметила Филиппова, у которой от прежнего брака есть маленькие дети.Бывший муж подозреваемой утверждает, что интерес к несовершеннолетним уже не в первый раз заставляет Светлану менять место работы, но каждый раз это выглядит как увольнение по собственному желанию. Теперь следователи пытаются установить личности других учеников, на которых преподаватель английского языка обращала свой взор.