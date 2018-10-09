Детская площадка или строительный полуфабрикат? Жители домов на улице Студенческой обратили внимание, что в этом году на месте стихийной стоянки машин и старых гаражей появились объекты для детского отдыха. Только вот пока площадка выглядит странно, говорят люди. Авторы проекта, как выяснилось, студенты Владимирского госуниверситета. Разрабатывали свою идею вшестером, под руководством преподавателей, а затем выиграли грант на реализацию и приступили к строительству.

Детская площадка или строительный полуфабрикат? Жители домов на улице Студенческой обратили внимание, что в этом году на месте стихийной стоянки машин и старых гаражей появились объекты для детского отдыха. Только вот пока площадка выглядит странно, говорят люди. Авторы проекта, как выяснилось, студенты Владимирского госуниверситета. Разрабатывали свою идею вшестером, под руководством преподавателей, а затем выиграли грант на реализацию и приступили к строительству. Всем недовольным поясняют - работы на этой территории еще не закончены.Ксения Андреева, лидер группы проекта: Мы взяли территорию просто гораздо больше, то есть у нас по плану, у нас площадочка была чуть меньше, но мы её хотели расширить, чтобы потом она у нас уже могла развиваться без нас. Мы столкнулись с некоторыми проблемами. Это основание. Пришлось затратить много средств, чтобы сделать покрытие ровное, подготовить его под площадку, потому что здесь раньше были гаражи и плохое было основание.