Забастовка на предприятии «Бигавтотранс» прекращена. Решить проблемы с транспортом во Владимире удалось после того, как в «Бигавтотранс» прибыли сотрудники городской администрации и трудовой инспекции. Они пообещали разобраться в ситуации с не выплатой премий.

Забастовка на предприятии «Бигавтотранс» прекращена. Решить проблемы с транспортом во Владимире удалось после того, как в «Бигавтотранс» прибыли сотрудники городской администрации и трудовой инспекции. Они пообещали разобраться в ситуации с не выплатой премий. После этого все сотрудники компании за исключением 2 водителей, у которых поднялось давление, вышли на свои маршруты. Напомним, сегодня утром водители и кондукторы 4 городских маршрутов отказались выходить на линию. Причиной забастовки послужил отказ руководства компании выплачивать премии за сентябрь. Чтобы люди могли добраться до своих рабочих мест, группа компаний АДМ и «Владимирпассажирттранс» выставили на маршруты все резервные автобусы.