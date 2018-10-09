После обнародования Службой безопасности Украины списка из 206 имен, названных СБУ добровольцами так называемой ЧВК Вагнер, многие стали гадать, что означает этот странный маневр на идеологическом фронте и какую цель он мог преследовать. Одно ясно уже сейчас – цель эта достигнута не была.

Послеобнародования Службой безопасности Украины списка из 206 имен,названных СБУ добровольцами так называемой ЧВК "Вагнер", многие сталигадать, что означает этот странный маневр на идеологическом фронте икакую цель он мог преследовать. Одно ясно уже сейчас – цель этадостигнута не была.Во-первых, есть довольно веские основания не доверять этому списку, тем более чтоСБУ не раз ловили на небрежном обращении с фактами, а порой и на ихискажении. В новом "разоблачении" украинских спецслужб также можно найтинеточности.частности, подсчитывая потери ЧВК в Сирии, приводится любопытная цифра:58 бойцов, якобы погибших при бомбежке американской авиацией позицийправительственных войск САР возле Дейр-эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля этого года (впрочем, это еще "цветочки" – изначально распространялись слухи о 250 убитых добровольцах).Наповерку же выходит, что число жертв значительно меньше. Точную цифру всвое время озвучил председатель "Лиги ветеранов военных конфликтов" и,по информации масс-медиа, один из руководителей ЧВК "Вагнер" АндрейТрошев. И это не 250 и не 58, а 14 человек. О том же рассказалирепортеру немецкого издания Der Spiegel работники госпиталя в самом Дейр-эз-Зоре.Во-вторых,если в СБУ добивались какого-то осуждения добровольцев ЧВК "Вагнер", тоздесь они потерпели неудачу. Многие россияне прекрасно понимают, чтолюди, поименованные в этом списке, настоящие герои. Да и с чего считатьзлодеями бойцов, которые вдали от дома борются с террористами (в томчисле и одной из самых зловещих группировок – запрещенным в России"Исламским государством") или защищают мирное население Донбасса иЛуганщины от киевских карателей?Остаетсяеще одно предположение – по мнению экспертов, украинские силовики могли"слить" в СМИ имена добровольцев, чтобы они стали известны все тем жетеррористам, искоренением которых "вагнеровцы" занимаются на Ближнем Востоке.Напомним,добровольцы оказывают поддержку законному сирийскому правительству восвобождении страны от террористических группировок. Бойцы принималиучастие во всех значимых наступлениях армии арабской республики,неоднократно спасая сирийцев даже в самых трудных ситуациях.Добровольцы оказывали поддержку правительственным войскам в битвах за Пальмиру, Дейр-эз-Зор, в сражении за на юго-западе страны. Благодаря их помощи сирийская армия освободила большую часть территории страны.