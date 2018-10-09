Анна Нетребко сразила поклонников наповал своим смелым образом. Оперная дива вышла в свет в блестящем золотом платье, демонстрирующим ее стройные ноги и аппетитный бюст.

Анна Нетребко сразила поклонников наповал своим смелым образом. Оперная дива вышла в свет в блестящем золотом платье, демонстрирующим ее стройные ноги и аппетитный бюст.Анна Нетребко с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находятся в Америке, там всемирно известные артисты исполняют партии в "Метрополитен-опера". Когда же есть свободная минута, Анна с мужем и сыном прогуливается по улицам Нью-Йорка, посещает музеи и выставки, занимается шопингом.Оперная дива обладает экстравагантным вкусом, ее наряды неизменном отличаются яркостью, сложным кроем, неповторимым шармом. Особую слабость Нетребко питает к необычным головным уборам и сумочкам. Отметим, что и то и другое очень идет Анне и придает ей шик. А недавно исполнительница и вовсе сразила наповал фанатов, опубликовав фотографию на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, где предстала в золотом блестящем платье с декольте и босоножках в тон. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги и упругую грудь артистки. Образ завершала чалма на голове.Пользователи Сети осыпали Анну комплиментами. "Нельзя быть на свете красивой такой", "Нереальная...", "Блеск!", "Ого!", "Королева... Шик...", "Ну ооочень секси! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Леди шарм", "Эта оправа Вам к лицу!", "Женщина вамп!", "Ножки зашибись!", "Шедевр! Женщина-роскошь!" – восхитились артисткой подписчики.Отметим, что ранее Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили выступление на фестивале в Баден-Бадене из-за вирусного заболевания. К счастью, артисты быстро справились с недугом.