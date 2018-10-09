Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на кадры, как во время драки в кафе человек, похожий на футболиста Кокорина, бьет оппонента стулом по голове. Захарова предложила так же поступать с футболистами, не забившими пенальти.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на хулиганские выходки футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина утром 8 октября в центре Москвы.Как сообщалось ранее, они сначала (после посещения ночного клуба) накинулись на "Мерседес" известной телеведущей – повредили автомобиль и нанесли травмы водителю из-за замечаний в ненадлежащем поведении.Затем спортсмены отправились в кафе, где повздорили с мужчинами за соседним столиком и устроили драку. В результате один из них – чиновник Минпромторга получил травмы.По этим двум инцидентам возбуждены уголовные дела.При этом на кадрах, появившихся в Сети, видно, как один из нападавших, похожий на Кокорина, бьет оппонента стулом по голове.Мария Захарова, комментируя это видео, написала: "А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы?""Представляете: не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое", — добавляет официальный представитель МИДа.Впрочем, не только Мария Захарова, но и очень многие пользователи Интернета с возмущением отреагировали на эти кадры с участием Мамаева и Кокорина."Зенит" и "Краснодар" (клубы, в которых играют футболисты) уже заявили, что намерены применить к ним максимально строгие санкции.